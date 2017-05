Serie A - Juventus po finále Ligy mistrů začne obchodovat, získat by měl Schicka i hvězdu fialek

© zimbio.com - Federico Bernardeschi je v hledáčku Juventusu.

Dnes 13:34 - Juventus po finále Ligy mistrů proti Realu Madrid začne s letním obchodováním. Italský mistr by měl v nejblžší době získat českého útočníka Patrika Schicka a v jednání je i jedna z hvězd Fiorentiny. Za ni chce dát Stará dáma 50 milionů eur.

Patrik Schick prožil v Itálii skvělou první sezónu a tak se ihned dostal do hledáčku evropských velkoklubů. Zájem byl v Anglii, český střelec ale zůstane podle všeho v Itálii.

Nejblíže má k Schickovi Juventus, který nabízí Sampdorii to, co nikdo jiný. Na mysli máme fakt, že by Schick po přestupu do Turína zůstal v Sampdorii na roční hostování. O Schicka se zajímal i Inter Milán, ten už ale boj předčasně vzdal.



Patrik Schick po finále LM pravděpodobně přestoupí do Juventusu. (zdroj: zimbio.com)

V rozhovoru pro italská média to potvrdil technický ředitel Nerazzurri Walter Sabatini. "Myslím, že odešel do Juventusu," řekl rezignovaně.

Oba milánské celky chtějí Juventusu překazit jeho šestiletou nadvládu, budou to mít ovšem nesmírně těžké. Podle dalších informací by totiž Stará dáma mohla získat i Federica Bernardeschiho, tedy jednu z hlavních hvězd fialek z Florencie.

Třiadvacetileté ofenzivní křídlo letos vstřelilo 14 branek a patřilo mezi hlavní hvězdy výběru kouče Paula Sousy. Juventus by za něj měl vysázet 50 milionů eur.

Je třeba dodat, že o Bernardeschiho stojí i Paris St. Germain a Chelsea. Svou úlohu by tak měl sehrát gólman Gianluigi Buffon, který se stejně jako Bernardeschi narodil v toskánském městě Carrara a pojí je velmi blízký vztah.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz