Serie A - Totti dostal nabídku od týmu z Itálie, nejspíše ale zamíří do USA

Dnes 15:02 - Francesco Totti ukončil své dlouhé angažmá u římských Vlků a v nejbližší době by měl oznámit, jak naloží se svou další hráčskou kariéru. Podle zpráv z Itálie mu dorazila jedna nabídka od italského klubu, pravděpodobnější je ale přesun do NASL.

Pětadvacetileté angažmá u AS Řím je u konce, Francesco Totti se včera rozloučil s týmem, fanoušky a je připraven čelit nové výzvě.

O definitivním konci neuvažuje, podle vlastních slov je připraven na novou výzvu. Je ale otázkou, jak se nakonec rozhodne. Podle zpráv italských médií by totiž mohl zůstat v Serii A. Jednoletou smlouvu mu nabízí dosud nejmenovaný italský celek.

Spekuluje se o Interu Milán, těžko si ovšem představit, že by Totti nadále hrál v Itálii a nepůsobil v hlavním městě. Očekává se tedy odchod do zahraničí.

A není překvapením, že se v tomto ohledu mluví o Číně a Spojených státech amerických. Poslední informace tak hovoří o tom, že by Francesco Totti mohl zamířit do North American Soccer League. Konkrétně do Miami, které trénuje bývalý spoluhráč Tottiho z reprezentace Alessandro Nesta.

Své rozhodnutí by měla italská legenda oznámit v tomto týdnu.

