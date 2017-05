Serie A - Totti potvrdil, že v sobotu odehraje poslední zápas za AS Řím

© Malay Mail Online - Francesco Totti

Dnes 12:38 - Legendární kapitán AS Řím Francesco Totti nedělním ligovým zápasem s FC Janov uzavře pětadvacetiletou hráčskou kariéru v italském klubu. Čtyřicetiletý fotbalista je prý připravený na novou výzvu.

Totti nespecifikoval, zda nadobro ukončí fotbalovou kariéru a přesune se do vedení římského klubu, jak se už delší dobu spekuluje, nebo bude pokračovat jinde. Od druhého celku Serie A však nedostal nabídku nové hráčské smlouvy.

"Od pondělí jsem připraven odejít, připraven na novou výzvu. Nemohu v několika slovech vystihnout, co pro mě barvy AS Řím znamenaly, znamenají a vždycky znamenat budou," uvedl na facebooku Totti. "Moje láska k fotbalu nezemřela. Je to obrovská vášeň a nemohu myslet na to, že už ji v sobě nebudu naplňovat," dodal bývalý italský reprezentant.

Totti v A-týmu debutoval v březnu 1993 jako šestnáctiletý, od té doby odehrál 783 soutěžních duelů a nastřílel 307 gólů. V této sezoně ale rodák z Říma nedostával od trenéra Luciana Spallettiho příliš prostoru. Absolvoval jen 17 ligových zápasů a do 16 z nich naskočil jako náhradník. Zaznamenal dvě branky.

Redakce / ČTK