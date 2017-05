Serie A - AC Milán posílí argentinský obránce Musacchio z Villarrealu

© SempreMilan - Mateo Musacchio

Dnes 15:25 - Do AC Milán přichází argentinský fotbalový reprezentant Mateo Musacchio z Villarrealu. Šestadvacetiletý obránce dnes absolvoval v italském velkoklubu lékařskou prohlídku, podle médií za něj španělský celek obdrží 18 milionů eur (478 milionů korun).

Odchovanec River Plate přišel do Villarrealu v roce 2009. V právě skončeném ročníku španělské ligy pomohl týmu k pátému místu a postupu do Evropské ligy. V ní před rokem postoupil s Villarrealem až do semifinále, když přešel v základní skupině mimo jiné přes Plzeň.

Po třech a půl letech naopak AC opouští japonský záložník Keisuke Honda. Třicetiletý fotbalista v této sezoně nastoupil jen v sedmi ligových zápasech.

Redakce / ČTK