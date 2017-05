Serie A - Naději na titul udržely Neapol i AS Řím, Džeko a Mertens stále bojují o střelecký trůn

© zimbio.com - Hráči AS Řím slaví gól proti Chievu.

Dnes 00:02 - Teoretickou šanci na Scudetto udrželi Vlci, kteří přestříleli Chievo 3:5. A bojovat chtějí i úřadující vicemistři z Neapole, kteří zničili Fiorentinu poměrem 4:1. V čele střelecké tabulky zůstává po další trefě Edin Džeko, je ovšem naháněn Driesem Mertensem.

Chievo 3:5 (2:2) AS Řím

Branky: 15. Castro, 37. a 86. Inglese - 28. a 58. El Shaarawy, 42. a 77. Salah, 83. Džeko

Parádní utkání viděli diváci ve Veroně. Už v 5. minutě měl na kopačce branku Radovanovič, Szczesny již byl překonán, ale míč skončil těsně vedle levé tyče. Na druhé straně nebezpečně pálil Salah a Sorrentino musel předvést vynikající zákrok.

V 15. minutě poté Inglese vyhrál hlavičkový souboj a Castro parádní ranou nedal Szczesnému šanci. Vzápětí mohl zvýšit Radovanovič, znovu těsně minul. A tak udeřili Vlci, po obrovské chybě jednoho z beků se trefil El Shaarawy.



Stephan El Shaarawy dnes skóroval dvakrát. (zdroj: zimbio.com)

Chievo se ovšem znovu vrhlo do útoku a šlo po zásluze do vedení, Birsův centr umístil do sítě hlavičkující Inglese. Jenže i na tento gól hosté odpověděli ještě do přestávky. Salah si navedl míč doleva jako to dělává Arjen Robben a technickou ranou přelstil Sorrentina.

V 58. minutě se Vlci dokonce dostali do vedení, po geniální přihrávce Strootmana se podruhé trefil El Shaarawy. Další šance měl Džeko, Sorrentina ale nepřekonal. A tak se ke slovu dostal znovu Salah, který v 77. minutě poslal míč k pravé tyči a definitivně rozhodl.

Nakonec se trefil i Edin Džeko, sedm minut před koncem nádherně vypálil k levé tyčce a vstřelil již svou 28. branku v sezóně. Poslední slovo ovšem měli domácí, po třech minutách od branky Džeka se podruhé prosadil i Inglese.

Na bodový zisk to ale Chievu nestačilo. Verona předvedla velmi dobrý fotbal, AS Řím ale zvítězil 3:5 a udržel šance na mistrovský titul.

Neapol 4:1 (2:0) Fiorentina

Branky: 8. Koulibaly, 36. Insigne, 57. a 64. Mertens - 60. Iličić

Šance na Scudetto drží i Neapol, která dnes nedala šanci Fiorentině. A šanci na pozici nejlepšího kanonýra Serie A drží i Dries Mertens, který se dnes trefil dvakrát a tak má Edin Džeko v čele jen jednogólový náskok.

Už v 8. minutě rozehráli domácí rohový kop a ačkoliv hlavičku Hamšíka Tatarusanu vyrazil, na dorážku Koulibalyho již nestačil.

Dvakrát mohl skóre navýšit Mertens, jednou trestuhodně minul a podruhé napálil s pomocí teče horní tyč. Trefil se tak Lorenzo Insigne, kterého hosté nechali zcela volného a Tatarusanu tak byl znovu bez sebemenší šance.



Neapol stále bojuje o Scudetto. (zdroj: zimbio.com)

A nakonec se dočkal i Mertens. V 57. minutě po rohovém kopu hrubě chyboval hostující gólman a Mertens tak dopravil míč do prázdné branky. Iličič sice po třech minutách dokázal pěknou ranou snížit, nicméně poslední slovo měl belgický útočník.

Ten v pohodě dorazil ránu Marka Hamšíka a upravil na konečných 4:1. I Neapol tak udržela šanci na Scudetto, nicméně Juventus zítra hostí Crotone a o šestý titul v řadě se nejspíš nepřipraví. AS Řím a Neapol ale stále bojují o druhou pozici zajišťující přímou účast v Lize mistrů. Momentálně má jednobodový náskok římský celek.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz