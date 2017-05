Serie A - Stará dáma chce další hvězdu Vlků, pomoci má Pjanič

© chelsea-news.com - Miralem Pjanič a Radja Nainggolan

Dnes 19:17 - Juventus šesté Scudetto zatím nezískal, brzy by se tak ale mělo stát. A k dalšímu italskému titulu by Staré dámě mohl pomoci i Radja Nainggolan, belgická hvězda římských Vlků. K přestupu by měl pomoci i bývalý hráč AS Miralem Pjanič.

S informací přišel deník Tuttosport, podle kterého je Juventus ochoten nabídnout Nainggolanovi skvělé mzdové podmínky a Římanům 40 milionů eur.

K přestupu by údajně mohl pomoci i Miralem Pjanič, který s Nainggolanem spolupracoval v hlavním italském městě po dobu tří sezón.

Tato dvojice si vždy skvěle vyhověla a Stará dáma doufá, že by spolupráce mohla od příští sezóny znovu pokračovat. Střelec vítězné branky z víkendového šlágru právě mezi AS a Juventusem ale několikrát řekl, že o angažmá v Juventusu nestojí.

Přestupu tak mnozí italští experti nedávají téměř žádnou šanci. Nainggolan dokonce několikrát prohlásil, že Juventus nesnáší. Také se nezdá příliš pravděpodobné, že by Římané znovu posilovali přímého konkurenta v boji o Scudetto.

Vyloučeno ale nic není. Zláká Juventus s pomocí Pjaniče belgického středopolaře a bude Nainggolan od příštího ročníku nastupovat v Turíně?

