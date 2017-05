Serie A - Zase nic, Juventus nezvládl šlágr s Vlky a oslavy musí opět odložit

© zimbio.com - Daniele De Rossi slaví gól proti Juventusu.

Včera 22:56 - 36. kolo rozhodlo mnohé. Do pohárů se po šestadvaceti letech dostane Atalanta, Lazio už do Ligy mistrů proniknout nemůže a tak si v Lize mistrů zahrají Juventus, AS Řím a Neapol. Oslavy mistrovského titulu ale Stará dáma znovu musí odložit. Ve šlágru totiž nestačila na římské Vlky.

Turín 0:5 (0:1) Neapol

Branky: 7. a 77. Callejón, 60. Insigne, 72. Mertens, 78. Zielinski

Neapol nakročila k druhé pozici už v 7. minutě, Allan parádně vysunul Callejóna a ten poslal míč ke vzdálenější tyči. Vzápětí mohl Callejón zvýšit na rozdíl dvou branek, střelou se ovšem mezi tři tyče nevešel podobně jako Mertens.

První půli tak ještě Turín zvládl, přesto ji prohrál 0:1. Ve druhé ovšem přišel uragán, který načal po hodině hry Lorenzo Insigne.

Po velké chybě domácí obrany míč převzal Mertens a nesobecky našel Insigneho, který potvrdil svou nynější střeleckou formu.

O tři minuty později spálil Mertens jasnou tutovku, nakonec se dočkal i on, když v 72. minutě vystřelil k bližší tyči a Joe Hart byl na jeho ránu krátký. Stále to ale nebyl konec, za dalších pět minut poslal centr Ghoulam, Mertens na něj nedosáhl, ale Callejón už měl jednoduchou práci.



Neapol slaví gól a jasné vítězství. (zdroj: zimbio.com)

A hned za minutu dostal Hart pátou branku, po Callejónově centru se trefil i střídající Piotr Zielinski. Neapol tak zničila Turín a alespoň na chvíli se dostala na druhou pozici.

AS Řím 3:1 (1:1) Juventus

Branky: 25. De Rossi, 56. El Shaarawy, 65. Nainggolan - 21. Lemina

Stará dáma odmítla oslavy doma proti Turínu a radovat se nemůže ani po 36. kole. Ve šlágru totiž nestačila na AS Řím, který se tak vrátil na druhou pozici zajišťující základní skupinu Ligy mistrů.

Hosté přitom mohli do vedení už v 7. minutě, Asamoah ovšem napálil tyč. Přesto Juventus vedl, ve 21. minutě poslal nádherný pas za obranu Sturaro a Higuaín kolmicí našel zcela volného Leminu, který neměl problém dopravit míč do prázdné brány.

Jenže už za čtyři minuty bylo vyrovnáno, po rohovém kopu se do míče opřel De Rossi a i když jeho první ránu Buffon vyrazil, na dorážku už neměl.

Stará dáma mohla znovu do trháku, Higuaína ovšem vychytal Szczesny. Na druhé straně zase neuspěl Salah a tak první půle vítěze nepoznala.

V půli druhé ale pálili přesně už jen domácí. V 56. minutě neuvěřitelně zakroutil míč do branky El Shaarawy. Buffon takovou pozemní ránu vůbec nečekal a tak šli Vlci do vedení. O devět minut později navíc Salah krásně vysunul Nainggolana a nebylo co řešit.



Radja Nainggolan slaví gól proti Juventusu. (zdroj: zimbio.com)

Buffon inkasoval tři branky a i když se ještě Juventus snažil zachránit alespoň remízu, domácí gólman Szczesny byl proti. Předvedl několik dobrých zákroků a tak AS Řím udržel své šance na Scudetto.

To ale nejspíš bude slavit Juventus, který v příštím kole doma přivítá Crotone, které bojuje o udržení v nejvyšší italské soutěži.

Výsledky 36. kola italské Serie A:

Fiorentina - Lazio 3:2 (67. Babacar, 73. Kalinić, 76. vlastní Lombardi - 55. Keita, 81. Murgia)

Atalanta - AC Milán 1:1 (44. Conti - 87. Deulofeu)

Inter - Sassuolo 1:2 (70. Éder - 36. a 50. Iemmello)

Bologna - Pescara 3:1 (8. a 90+2. Destro, 48. Di Francesco - 24. Bahebeck)

Cagliari - Empoli 3:2 (7. Sau, 17. a 45. Farías - 79. Zajc, 85. Maccarone)

Crotone - Udinese 1:0 (18. Rohdén)

Palermo - Janov 1:0 (13. Rispoli)

Sampdoria - Chievo 1:1 (11. Quagliarella - 46. Inglese)

Turín - Neapol 0:5 (7. a 77. Callejón, 60. Insigne, 72. Mertens, 78. Zielinski)

AS Řím - Juventus 3:1 (25. De Rossi, 56. El Shaarawy, 65. Nainggolan - 21. Lemina)



Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz