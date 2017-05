Serie A - Juventus bude souhlasit s prodejem Sandra ke Guardiolovi, už má náhradu

Alabu kupit nemoze pretoze by sme ho nepredali,aj ked tuto sezonu to nie je ten Alaba ako v predoslych.Pep ho chcel hned po prichode do City,rovnako aj Zidane ho chcel do Realu.Lenze vedenie odmietlo vsetky ponuky a sam hrac je v Mnichove stastny a neviem co by mu take mohol ponuknut Guardiola alebo Zidane ine,ako dostava u nas v Bayerne.Peniaze ma pekne,LM moze vyhrat aj s nami koneckoncov uz sa mu to podarilo.Je este mlady a urcite raz prestupi,ale v dohladnej dobe nie