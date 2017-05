Serie A - Pokud Cavani opustí PSG, vrátí se do Neapole

© zimbio.com - Edinson Cavani

Dnes 15:33 - Edinson Cavani momentálně prožívá nejlepší sezónu své kariéry, nasázel již 47 branek a má průměr gólu na utkání. I přesto je možné, že v nejbližších letech opustí Francii. V tom případě by podle něj následovalo jediné, návrat do Neapole.

Edinson Cavani odehrál v Neapoli 138 utkání a na své konto si připsal 104 branek. Lepší čísla má ale v PSG, letos nasázel sedmačtyřicet branek v sedmačtyřiceti duelech.

Uruguajský útočník ale nadále přemýšlí o své budoucnosti, spekuluje se totiž, že by do dvou let mohl Paris St. Germain opustit.

V tom případě by podle vyjádření samotného hráče následovalo jediné, návrat do Neapole. "Jsem velmi vázán na svou zemi, svůj domov, rodinu, mé zvyky a místa, kde jsem vyrůstal jako dítě."

"Moc mi to chybí a není den, kdy nemyslím na svou zemi a domov. Přesto se vrátit nechci, chci dokončit svou kariéru na vysoké úrovni v Evropě" řekl pro Sky Sport Italia.

"Co se stane, až opustím PSG? Nejspíš se budu chtít vrátit do Neapole a poté se vrátím domů. V Neapoli se pro mě vše změnilo. Zažil jsem tam několik speciálních momentů a skvělé časy. Je normální, že se na takové místa chcete vracet," doplnil uruguajský kanonýr.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz