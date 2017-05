Serie A - Vlci jsou po skvělém výkonu znovu druzí, Palermo sestupuje

© zimbio.com - Edin Džeko se raduje z branky do sítě AC Milán.

0 Líbilo se

Dnes 02:03 - AS Řím zvítězil na půdě milánského AC vysoko 1:4 a znovu poskočil na druhou pozici. Další gólovou kanonádu nám předvedlo Lazio, které doma zničilo Sampdorii 7:3. Po Pescaře známe i druhého sestupujícího, do Serie B padá Palermo.

AC Milán 1:4 (0:2) AS Řím

Branky: 76. Pašalić - 8. a 28. Džeko, 78. El Shaarawy, 87. De Rossi z penalty

AS Řím nastoupil na AC Milán ve velkém stylu a už v osmé minutě šel do vedení. Salah přenechal míč Džekovi a ten nechytatelnou ranou poprvé překonal Donnarummu.

Zvýšit náskok mohl Perotti, jeho dalekonosná střela skončil na levé tyči. O šest minut později už se ale hosté podruhé radovali, po rohovém kopu Paredese se hlavičkou prosadil Edin Džeko a opět potvrdil svou fantastickou formu.

AC Milán se ale nevzdal a dokázal snížit, v 75. minutě rohový kop prodloužil Deulofeu a nikým nechráněný Pašalič hlavou překonal Szczesného. Jenže to bylo to první a poslední, co jsme od domácích mohli vidět.



Francesco Totti sice nehrál, na lavičce se ale dobře bavil. (zdroj: zimbio.com)

O dvě minuty později po standardce Džeko našel střídajícího El Shaarawyho a bylo to znovu o dvě branky. Definitivní tečku mohl přidat Salah, Paletta ho ovšem fauloval a tak rozhodčí odpískal penaltu.

Domácí hráč navíc inkasoval druhou žlutou a musel ze hřiště. K penaltě se následně postavil Daniele De Rossi a uzavřel účet utkání na konečných 1:4. AS Řím se tak vrátil na druhou pozici a stále má teoretickou naději na mistrovský titul.

Výsledky nedělních zápasů 35. kola italské Serie A:

Udinese - Atalanta 1:1 (53. Perica - 41. Cristante)

Empoli - Bologna 3:1 (5. Croce, 38. Pasqual, 47. Costa - 11. Verdi)

Chievo - Palermo 1:1 (67. Pellissier z penalty - 88. Goldaniga)

Janov - Inter Milán 1:0 (70. Pandev)

Lazio - Sampdoria 7:3 (2. Keita, 19. a 70. z penalty Immobile, 36. Hoedt, 38. Felipe Anderson z penalty, 45. De Vrij, 65. Lulić - 32. Linetty, 72. a 90. z penalty Quagliarella)

Pescara - Crotone 0:1 (71. Tonev)

Sassuolo - Fiorentina 2:2 (73. Politano z penalty, 85. Iemmello - 37. Chiesa, 90. Bernardeschi)

AC Milán - AS Řím 1:4 (76. Pašalić - 8. a 28. Džeko, 78. El Shaarawy, 87. De Rossi z penalty)

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz