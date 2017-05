Serie A - Vyzkouší si De Rossi nový klub? Zájem má Milán

© totalfootballmadness.com - Daniele De Rossi

Dnes 19:53 - Zatímco Francesco Totti po sezóně ukončí kariéru, Daniele De Rossi by ještě rád pokračoval. Po sezóně mu u Římanů skončí smlouva a je možné, že se na prodloužení stávajícího kontraktu nedohodne. V tom případě by mohl poprvé ve své kariérě Vlky opustit.

Od roku 2001 je Daniele De Rossi platným hráčem římského AS. Klub nikdy neopustil a spolu s Francescem Tottim se stal legendou klubu.

Totti ovšem po sezóně ukončí kariéru a De Rossimu vyprší smlouva. A je otázkou, zda s ním vedení Vlků kontrakt prodlouží. Sportovní ředitel Ramon Monchi se prodloužení nebrání a podobně je na tom údajně i De Rossi. K dohodě ale zatím nedošlo.

"Zájem je oboustranný, taktéž touha o to pokračovat v tomto klubu. Budeme jednat o tom, abychom nalezli dohodu," řekl k De Rossimu Monchi.

Podle spekulací italských médií nabídl AS Řím De Rossimu dvouletou smlouvu na 5,5 milionů eur za jeden ročník. De Rossi by tak mohl zůstat v klubu, kde působí od roku 2001 a kde odehrál 415 utkání.

Jenže zájem o De Rossiho služby má i Inter Milán, který hledá možného vůdce do kabiny. Jednalo by se ale o neuvěřitelný výkon, pokud by Inter zlákal do svých služeb římskou legendu.

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz