Serie A - Totti po sezóně ukončí aktivní kariéru, stane se ředitelem

Dnes 19:15 - Francesco Totti po sezóně ukončí aktivní fotbalovou kariéru a stane se jedním z ředitelů římského klubu. Pro italská média to dnes potvrdil sportovní ředitel AS Řím Ramon Monchi. Poslední zápas by tedy Totti měl odehrát 28. května proti Janovu.

"Pokud jde o Tottiho, už jsem věděl, že s klubem existuje dohoda, že to bude jeho poslední hráčský rok a poté začne v týmu působit jako režisér," řekl na dnešní tiskové konferenci Ramon Monchi, nový sportovní ředitel klubu.

"Francesco je Říman, vlastně je Řím, chci, aby mi byl co nejblíže. Rád bych se naučil alespoň jedno procento toho, co umí a co zná," doplňoval Monchi.

Za AS Řím odehrál Francesco Totti dosud 778 utkání a nastřílel 307 branek. Je samozřejmě nejlepším kanonýrem římské historie a druhým nejlepším střelcem historie Serie A. V té nasázela italská legenda 250 přesných tref.

Letos Totti nastoupil k pětadvaceti duelům, dohromady ale neodehrál ani tisíc minut. Přesto si připsal tři přesné zásahy a další mohou následovat. V posledním utkání stávajícího ročníku Serie A AS Řím doma přivítá Janov a je téměř jisté, že Totti nastoupí v základní sestavě.

