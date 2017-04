Serie A - Neapol se vrátila do hry o druhou pozici, Juventus i přes remízu krok od titulu

© zimbio.com - Balde Diao Keita slaví gól v římském derby.

30.04. - Juventus sice remizoval na půdě 2:2, pokud ale v příštím kole porazí doma Turín, získá šesté Scudetto v řadě. Do boje o druhou pozici se ve 34. kole vrátila Neapol, která díky brance Josého Callejóna porazila Inter. To AS Řím nezvládl domácí římské derby a Laziu podlehl vysoko 1:3.

Atalanta 2:2 (1:0) Juventus

Branky: 45. Conti, 89. Freuler - 50. vlastní Spinazzola, 83. Alves

AS Řím 1:3 (1:1) Lazio Řím

Branky: 45. z penalty De Rossi - 12. a 85. Keita, 50. Basta

Inter Milán 0:1 (0:1) Neapol

Branka: 43. Callejón

Kompletní výsledky 34. kola italské Serie A:

