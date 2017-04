Serie A - Dohoda Atalanty s Římany padá, Kessié chce k Rossoneri

© zimbio.com - Franck Kessie zůstává hráčem Atalanty.

30.04. - AS Řím se sice s Atalantou dohodl na přestupu Francka Kessiého, mladý záložník z Pobřeží slonoviny ale chce v létě odejít do milánského AC. Vedení tohoto klubu mu nabízí vyšší platové ohodnocení a záruku, že bude pravidelně nastupovat.

Už během zimního přestupového období se Atalanta dohodla s AS Řím na přestupu Francka Kessiého. Jelikož ale Bergamo prodalo Roberta Gagliardiniho do Interu Milán, Vlci s přestupem chtěli počkat do léta.

Dost možná ale k žádnému přesunu nedojde. Záložník Atalanty totiž spolu s agentem Georgem Atanganou nepřijal nabídku Římanů, ti Kessiemu nabídli 1,2 milionů eur za sezónu.

Dvacetiletý středopolař by místo toho rád přestoupil do milánského AC. Rossoneri nabízí Atalantě taktéž 28 milionů eur, hráči ale 2 miliony eur za sezónu a především gatanci, že Kessié bude pravidelně nastupovat.

Podle deníku La Gazzetta si navíc Kessie myslí, že by se v AC mohl stát klíčovým hráčem a mohl by pravidelně nastupovat. Takovou důvěru v Římany nemá a AS zřejmě v tomto boji nepomůže ani účast v Lize mistrů.

Připomeňme, že o Kessiého stojí několik dalších velkoklubů, například Inter, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City a PSG.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz