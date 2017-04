Serie A - Inter Milán očekává letní hráčský exodus do Anglie

© zimbio.com - Ivan Perišič dnes skóroval dvakrát.

Včera 18:09 - Inter Milán by v létě mohl masivně prodávat do Anglie. Podle webu Tuttosport by do Premier League mohlo z Interu zamířit až sedm hráčů. Na Ostrovech je zájem o Marcelo Brozoviče, Ivana Perišiče, Édera či třeba Davide Santona. Kde by mohli tito borci působit?

Podle webu Tuttosport se v Anglii zajímají o těchto sedm hráčů: Andrea Ranocchia, Davide Santon, Éder, Yuto Nagatomo, Jeison Murillo, Marcelo Brozovič, Ivan Perišič.

Prvně jmenovaný už v Anglii působí, je na hostování v Hullu a sám Ranocchia by si hostování rád vyměnil v trvalý přestup. Spokojen je i zaměstnavatel a přestupu tak nic nebrání.



Andrea Ranocchia je v Anglii spokojen. (zdroj: zimbio.com)

O dalšího beka, Davide Santona, se intenzivně zajímá Newcastle, který se v létě vrátí do Premier League. Italský obránce už v Newcastlu působil a nyní by se po dvou letech mohl vrátit.

Japonský obránce od roku 2010, kdy opustil Tokio, hraje v Itálii, nyní se o něj zajímá Burnley a údajně i Leicester. Úřadující anglický mistr stojí i o útočníka Édera, v tomto případě budou muset bojovat s West Bromem.

Velký zájem je poté o duo Murillo - Brozovič. Pětadvacetiletý kolumbijský obránce je také v hledáčku Leicesteru, nejspíše ale bude preferovat Londýn, Murilla momentálně sledují Arsenal a Tottenham.

Brozovič má poté na výběr z Arsenalu, Tottenhamu a Manchesteru United, tomuto triu se ale nezdá fakt, že by za Chorvata 50 milionů eur. To Rudí ďáblové jsou připraveni koupit Ivana Perišiče a 60 milionů eur jim v tomto případě nevadí.



Marcelo Brozovič by také mohl zamířit na Ostrovy. (zdroj: zimbio.com)

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz