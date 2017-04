Serie A - Janssen by už po jedné sezóně mohl opustit Londýn, zájem mají Římané

© zimbio.com - Vincent Janssen v dresu Tottenhamu.

Dnes 15:47 - Vincent Janssen se v Tottenhamu příliš neprosadil a v Anglii už se po jedné sezóně hovoří o jeho odchodu. Dvaadvacetiletý útočník by se údajně mohl vrátit do Nizozemska, v úvahu ovšem připadá i přestup do italské Serie A.

Vincent Janssen přišel do Tottenhamu z Alkmaaru za 22 milionů eur a Kohouti si od něj slibovali mnohé. Janssen měl být útočnou silou z lavičky, náhradník Harryho Kanea.

Jenže formu z Nizozemska do Anglie nepřenesl, místo toho se z něj stal druhý Memphis Depay. A tak je velmi pravděpodobné, že dvaadvacetiletý forvard v létě Londýn opustí.

V Nizozemí se spekulovalo o jeho návrtu, zájem by měl prý PSV Eindhoven. Janssen se ale vracet nechce, více šancí se tak dává odchodu do Itálie.

Podle deníku Corriere dello Sport chce Janssena získat trenér Lazia Řím Simone Inzaghi, který je ochoten nabídnout 14 milionů eur. Tottenham ale rozhodně bude požadovat více, hovoří se o dvaceti milionech.

Je ale vcelku jasné, že vedení Kohoutů autora tří gólů z letošní sezóny příliš držet nebude. Objeví se v příští sezóně v Serii A?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz