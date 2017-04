Serie A - Real má připravenou luxusní nabídku pro Juventus, ten možná obětuje Dybalu

© youtube.com - Paulo Dybala do Realu Madrid?

Dnes 18:43 - Real Madrid má v létě připravenou luxusní nabídku pro úřadujícího italského mistra. Bílý balet chce již několik měsíců získat argentinského útočníka Paula Dybalu. Juventus by ale za něj mohl získat až dva ofenzivní klenoty.

Real Madrid si určil svou letní přestupovou prioritu. Ještě nedávno se zdálo, že Bílý balet zaútočí na Edena Hazarda, nyní se chce ale plně zaměřit na kanonýra Juventusu Paula Dybalu.

Autor sedmnácti branek z letošní sezóny a kat španělské Barcelony ze čtvrtfinále Ligy mistrů by tak Juventus mohl opustit po dvou sezónách. Real argentinského střelce láká na vysoký plat a pro Juventus má připravenou skvělou nabídku.

Do Juventusu by totiž mohli odejít dva ofenzivní hráči, Álvaro Morata a James Rodríguez. Španělský útočník by mohl Dybalu vcelku slušně nahradit, v Juventusu už strávil dvě sezóny a nevedl si vůbec zle, dohromady nasázel 27 branek.



Álvaro Morata by se mohl vrátit do Juventusu. (zdroj: goal.com)

O Rodrígueze se Juventus zajímal už několik, James navíc není spokojený se svým herním vytížením a v létě pravděpodobně odejde. V případě nákupu Dybaly by to mohlo být k italskému mistrovi, který již brzy získá šesté Scudetto v řadě.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz