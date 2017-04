Serie A - Devítigólovou přestřelku zvládla lépe Fiorentina, skórovali Jankto i Schick

© zimbio.com - Fiorentina slaví gól proti Interu Milán.

Dnes 18:52 - 33. kolo italské Serie A nabídlo skvělou ofenzivní podívanou. Už v sobotu Fiorentina doma porazila Inter ve skvělém utkání 5:4, dnes Lazio zničilo Palermo 6:2. A dočkali se i čeští hráči. Zatímco ale gól Patrika Schicka Sampdorii k bodům nepomohl, Jakub Jankto svou trefou zařídil Udinese výhru.

Fiorentina 5:4 (1:2) Inter Milán

Branky: 23. a 64. Vecino, 63. Astori, 70. a 79. Babacar - 29. Perišić, 34., 88. a 90+1. Icardi

Sassuolo 2:2 (0:0) Neapol

Branky: 59. Berardi, 80. Mazzitelli - 52. Mertens, 85. Milik

Neapol začala v Sassuolu aktivně, do šancí se ale ne a ne dostat. Až po půlhodině nebezpečně pálil Callejón, ale branku trefit nedokázal.

Další příležitost přišla až za dalších dvacet minut, Hamšík pálil znovu mimo a poté se zlobil na rozhodčího Damata, že byl v pokutovém území nedovoleně atakován.

Hned o minutu později se ale mohl se svými spoluhráči radovat z úvodní branky. Hamšík parádně vysunul Callejóna, ten kolmicí našel Mertense a belgický kanonýr potvrdil svou vynikající formu.

Vedení ale Neapoli nevydrželo dlouho, v 59. minutě hrubě chyboval Hamšík a Domenico Berardi tvrdou ranou vyrovnal. Neapol měla následně dvě velké šance, Mertens ovšem orazítkoval břevno a Insigne tyč.

Z ničeho nic se tak do trháku dostalo Sassuolo, deset minut před koncem sice Reina fantasticky vyrazil střelu Berardiho, Ragusa ale vrátil míč do hry a Mazzitelli ranou k levé tyči poslal Sassuolo do vedení.

Nakonec ale oba celky berou bod, v 85. minutě totiž rozehrál rohový kop José Callejón a Arkadiusz Milik srovnal na konečných 2:2. Polský útočník se trefil v lize poprvé od 17. září a získal pro Neapol poměrně důležitý bod. Partenopei ale jistě mysleli na víc.



Milik srovnává na 2:2. (zdroj: zimbio.com)

Výsledky 33. kola italské Serie A:

Atalanta - Bologna 3:2 (3. Conti, 14. Freuler, 75. Caldara - 16. Destro, 61. Di Francesco)

Fiorentina - Inter 5:4 (23. a 64. Vecino, 63. Astori, 70. a 79. Babacar - 29. Perišić, 34., 88. a 90+1. Icardi)

Sassuolo - Neapol 2:2 (59. Berardi, 80. Mazzitelli - 52. Mertens, 85. Milik)

AC Milán - Empoli 1:2 (72. Lapadula - 40. Mčelidze, 67. Thiam)

Chievo - Turín 1:3 (65. Pellisier - 52. Ljajić, 56. Zappacosta, 75. Falqué)

Lazio - Palermo 6:2 (8. a 10. Immobile, 21., 24. z penalty a 26. Keita, 90+1. Crecco - 46. a 52. Rispoli)

Sampdoria - Crotone 1:2 (21. Schick - 67. Falcinelli, 80. Simmy)

Udinese - Cagliari 2:1 (70. Perica, 73. Angella - 86. Borriello)

