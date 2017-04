© depor.pe - Pierre Emerick Aubameyang

Dnes 14:38 - Vincenzo Montella by měl zůstat na lavičce milánského AC a v příští sezóně se pokusit o zrušení nadvlády Juventusu Turín. K tomu by mu mohl pomoci Pierre-Emerick Aubameyang, který by se mohl do italské metropole vrátit po pěti letech.

Trenér AC Milán Vincenzo Montella se nedávno sešel s novým čínským vedením a s řediteli Massimilianem Mirabellim a Marcem Fassonem řešili budoucnost klubu.

Na tříhodinovém jednání se shodli na tom, že je posílit především útočnou řadu, AC totiž dost možná opustí kolumbijský kanonýr Carlos Bacca.

Hlavní prioritou je příchod Pierre-Emericka Aubameyanga, který v AC se svou kariérou začínal. Za áčko ovšem neodehrál ani utkání a místo toho strávil léta na hostování v Saint-Etienné, Monaku či Lille.

Po čtyřech letech jej AC konečně pustilo na trvalý přestup a Auba zamířil právě do Saint-Etienné. Po necelých dvou letech gabonský útočník odešel do Dortmundu, kde se vypracoval v jednoho z nejlepších útočníků na světě.

Zájem má Real Madrid, Chelsea či Arsenal, Aubameyang by se ale mohl vrátit i do Itálie. Pokud se ale Aubameyang rozhodne setrvat v Německu či přestoupí do jiného klubu, má AC Milán alternativní řešení.

Číňané by v Miláně rádi viděli Edina Džeka, který letos předvádí vynikající výkony a bojuje o korunku pro nejlepšího kanonýra Serie A. AS Řím by v takovém případě mohl za Džeka získat až 20 milionů eur.



Zamíří Edin Džeko k Rossoneri? (zdroj: zimbio.com)

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz