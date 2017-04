Serie A - Hartova budoucnost? V Itálii rozhodně ne, chystá se návrat do Anglie

© fourfourtwo.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Joe Hart do Liverpoolu?

Včera 15:56 - Joe Hart se sice setrvání v Turíně původně nebránil, ale nyní to vypadá, že se po sezóně vrátí do Premier League. Turín nemá dostatek financí, a tak se po sezóně musí Harta vzdát. Angličan se tedy vrátí do soutěže, kterou zná nejlépe. Nezamíří však do Manchesteru City.

Turín je s Joe Hartem spokojený, jeho setrvání si ale nemůže finančně dovolit a Manchester City už neplánuje hráče poslat na další roční hostování.

Pep Guardiola chce Hartův definitivní odchod, což se v létě také stane. Anglická reprezentační jednička se ovšem vrátí na Ostrovy, podle posledních informací by se Hart měl stát novým gólmanem Liverpoolu.

Podle deníku Sun vedení Citizens nastavilo prodejní cenu na 20 milionů liber, čemuž se manažer Jürgen Klopp nebrání a v létě tak Harta s největší pravděpodobností získá.

Spokojen tak bude i bývalý obránce Reds Jamie Carragher, který už na konci roku prohlašoval: „Pokud by mi někdo řekl: Přestupové okno je otevřeno, můžete jít a získat Joa Harta, udělal bych to. Kdybych byl Jürgenem Kloppem, udělal bych to.“

Tomáš Dvořák