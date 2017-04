Serie A - Mertens je v telefonickém kontaktu s United

© express.co.uk - Zamíří Dries Mertens do Anglie?

Dnes 12:32 - Dries Mertens dost možná neprodlouží smlouvu s Manchesterem United a zamíří do Anglie. Tam o něj stojí Manchester United, se kterým se již několikrát telefonicky spojil. Belgičan se přestupu do Anglie nebrání, především z jednoho důvodu.

Dries Mertens jedná s Neapolí o prodloužení kontraktu, dohoda je ale zatím poměrně daleko. Belgičan dostal nabídku ve výši tří milionů eur za sezónu, s čímž ale nesouhlasí.

Nyní přitom Mertens pobírá jen 1,5 milionů eur. Smlouvu má s Neapolí do konce příští sezóny, pokud se tedy vedení úřadujícího vicemistra nepodaří Mertense přesvědčit, bude se debatovat o jeho letním odchodu.

A toho by mohl využít Manchester United, který o belgického kanonýra stojí. Podle italských médií již proběhlo několik telefonických hovorů mezi hráčem a anglickým celkem a v tomto případě naopak dohoda není zas tak daleko, jak by se mohlo zdát.

Italský Mediaset hovoří o tom, že na 80 až 90 procent Mertens Neapol opustí. Podle mnohých italských expertů má totiž poslední šanci na větší přestup.

Pokud by skutečně k Rudým ďáblům zamířil, plynula by z toho pro Mertense jedna hlavní výhoda. Mohl by totiž nastupovat na svém přirozeném místě, tedy na levém křídle. V Neapoli Mertens zastává roli hrotového útočníka, v letošní sezóně ale díky tomu nastřílel už pětadvacet branek.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz