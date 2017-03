© goal.com - Marco Verratti

0 Líbilo se

Dnes 13:29 - Juventus bude chtít vzít PSG v létě Ángela Di Maríu a také Marca Verrattiho. Za italského středopolaře hodlá nabídnout astronomickou částku. Záviset ale bude především na postoji hráče, vztahy PSG a Juventusu jsou totiž na bodu mrazu.

Juventus a PSG nemají ideální vztahy, přesto chce úřadující italský mistr francouzskému velkoklubu vyfouknout dvě hvězdy.

Zájem má Stará dáma o Ángela Di Maríu, prioritou číslo jedna je ovšem nahrazení Paula Pogby, který odešel do Manchesteru United. A k tomu by mohl posloužit italský záložník Marco Verratti.

Čtyřiadvacetiletý záložník by se mohl po pěti letech vrátit do rodné země, v roce 2012 přestupoval do PSG z Pescary za pouhých 12 milionů eur. Nyní si jej PSG cení na rovných 100 milionů eur.

Generální ředitel Giuseppe Marotta hodlá jednat s vedením francouzského klubu a poté by rád nabídl částku ve výši osmdesáti milionů eur. Nejspíš ale rozhodne až postoj samotného hráče, jelikož PSG s Juventusem příliš jednat nechce.

Verratti několikrát potvrdil úmysl setrvat v Paříži, Juventus je ovšem jeho oblíbeným klubem a Ital se netají tím, že by jednou chtěl nastupovat v dresu Staré dámy. Stane se tak už v létě?

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz