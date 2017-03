Serie A - Turínu přišly za Belottiho první nabídky

© thesun.co.uk - Andrea Belotti.

0 Líbilo se

Dnes 13:55 - Andrea Belotti bude v létě velmi žádaným zbožím. O momentálně nejlepšího střelce italské Serie A se zajímají Neapol a Arsenal. Oba dva týmy nabídly stejnou částku, očekává se ale, že vedení italského týmu oba celky odmítne.

V Serii A nasázel Andrea Belotti už dvaadvacet branek a vede tabulku střelců celé soutěže. Není tak divu, že o něj stojí přední velkokluby.

Do Turína nyní přišly první dvě konkrétní nabídky. Belottiho by ráda získala Neapol, která stále nemůže najít ideální náhradu za Gonzala Higuaína. Jako protihodnotu by Turínu mohla nabídnout Leonarda Pavolettiho, který do Neapole přišel v zimě, ale zatím se příliš neprosadil.

Jinak Neapol oficiálně nabídla 50 milionů eur, stejně jako tým manažera Arséne Wengera. Arsenal by v létě mohl výrazně posílit a Belotti by měl být jednou z hlavních priorit.

Všeobecně se ale očekává, že prezident italského klubu Urbano Cairo obě nabídky rychle smete ze stolu, do smlouvy Belottiho totiž nedávno zakotvil výkupní klauzuli ve výši sto milionů eur. Je ale také pravděpodobné, že v případě Belottiho odchodu Turín takovou částku nezíská.

Cairo by mohl souhlasit s nabídkou o dvacet milionů eur nižší.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz