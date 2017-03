Serie A - Semifinále Ligy mistrů by Juventusu mohlo přinést Di Maríu

© chelsea.in.th - Ángel di María

Dnes 17:09 - V Itálii se čím dál tím víc hovoří o tom, že Juventus bude v létě chtít získat argentinského středopolaře Ángela Di Maríu. Výrazně by k tomu mohly pomoci finance za postup do semifinále nejprestižnější evropské klubové soutěže.

Během čtyř let by Ángel Di María mohl nastoupit ve čtyřech předních evropských ligách. Z Realu Madrid putoval do Manchesteru United a ihned po sezóně odešel do Paris St. Germain.

Tam by mohl vydržet jen dvě sezóny, neboť se o něj intenzivně zajímá vedení Juventusu. Paris St. Germain by ale podle francouzských zdrojů požadoval minimálně 70 milionů eur. Především od Juventusu, jelikož vztahy obou klubů nejsou příliš ideální.

Podle deníku Tuttosport by Juventus mohl využít peníze získané v Lize mistrů. Tuttosport se ovšem domnívá, že v takovém případě musí Stará dáma postoupit minimálně do semifinále. Ve čtvrtfinále tak bude muset projít přes Barcelonu.

Kromě narušených vzájemných vztahů ale Juventus bude případně řešit i další problém. Di María totiž v PSG bere kolem deseti milionů eur. Pokud by takovou částku pobíral i v Juventusu, stal by se jasně nejlépe placeným hráčem úřadujícího italského mistra. Bude ale Stará dáma takto velkorysá?

