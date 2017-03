Serie A - Mertens prý Neapol opustí, může se stát náhradou za Lukakua

© zimbio.com - Dries Mertens dnes čtyřgólový.

Dnes 11:58 - Zprávy v Belgii naznačují, že Dries Mertens podobně jako v zimě Manolo Gabbiadini opustí Neapol a zamíří do Anglie. O obrozeného střelce se zajímá především Manchester United, ve hře je ovšem i přestup do Evertonu, kde by Mertens nahradil Romelua Lukakua.

Po přestupu z PSV Eindhovenu se Dries Mertens tři roky hledal, nyní ale v Neapoli zažívá skvělé období. Letos nasázel už 24 branek a říká si o přesup do velkoklubu.

Stále se navíc hovoří o tom, že v Neapoli nehodlá prodloužit smlouvu a proto jej úřadující vicemistr v létě prodá. Zájemců je poměrně hodně, tím hlavním je Inter Milán. Jenže Neapol nehodlá posilovat své konkurenty a proto raději Mertense pošle do Anglie.

Belgický útočník by tak dopadl stejně jako Manolo Gabbiadini, který v zimě odešel z Neapole do Southamptonu. V Anglii se mu ale náramně daří a anglické celky doufají, že by to podobné mohlo být i s Mertensem.

Hlavím zájemcem je v tomto případě Manchester United, rozhodně ale není sám. Mertens byl spojován s Liverpoolem, Tottenhamem, Arsenalem a také Evertonem. Ten by tak v případě odchodu Romelua Lukakua získal kvalitní náhradu.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz