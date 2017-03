Serie A - Přední italské kluby chtějí v létě získat Lukakua

© sportinglife.com - Romelu Lukaku

Dnes 11:49 - Romelu Lukaku potvrdil, že v Evertonu nepodepíše nový kontrakt. Belgický útočník si chce zahrát Ligy mistrů a proto by mohl zamířit do Itálie, kde o něj stojí tři přední italské kluby. Zamíří v letním přestupovém období za svým bratrem?

Romelu Lukaku podle SkySports nepodepíše v klubu nový kontrakt a proto by v létě mohl odejít. O jednoho z nejlepších střelců současnosti stojí snad každý velkoklub.

Autor dvaceti branek z letošní sezóny by ale v letním přestupovém termínu zamířit do Itálie, kde za Lazio Řím hraje jeho bratr Jordan. Římané se ovšem o Belgičana nezajímají, jelikož na něj nemají dostatek financí.

Jiné by to mohlo být u tria Juventus, AC Milán, Inter Milán. S prvně jmenovaným týmem byl belgický střelec spojován už v zimě, Everton ale odmítl o prodeji jednat. Po odmítnutí nové smlouvy by to ale mohlo být jinak.

Důležitá je pro Lukakua i Liga mistrů, tou momentálně disponuje pouze Juventus. O třetí pozici zajišťující alespoň předkolo Ligy mistrů bojuje i Inter Milán, v jasné nevýhodě tak jsou momentálně Rossoneri.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz