Serie A - Pioli požaduje podpis Di Maríi, chce i Mertense

© chelsea.in.th - Ángel di María

0 Líbilo se

Dnes 14:59 - Stefano Pioli, současný trenér Inter Milán, požaduje po vedení obrovské letní nákupy. Jednapadesátiletý stratég chce posílit především ofenzivu, z Paris St. Germain tak chce získat Ángela Di Maríu a z Neapole belgického střelce Driese Mertense.

Plán čínského investora Suning Group je jasný, zastavit nadvládu Juventusu. Letos Inter bojuje o třetí místo zaručující předkolo Ligy mistrů, v příští sezóně chce Inter Scudetto.

K tomu by mohlo pomoci až šest nových hráčů. Prioritou číslo jedna je podle italských médií Ángel Di María, kterého chce získat jednapadesátiletý kouč Stefano Pioli.

Ten se vedení Nerazzurri ptal i na Driese Mertense, aktuálně jednoho z nejlepších střelců italské soutěže. Mertensovi končí v Neapoli smlouva po příští sezóně a o prodloužení kontraktu zatím nikdo nemluvil.



Změní Dries Mertens dres? (zdroj: zimbio.com)

Na seznamu Suning Group jsou dále Federico Bernardeschi, Patrik Schick či Domenico Berardi. Prioritou do obranných řad je defenzivní záložník Kevin Strootman, AS Řím ale svou hvězdu nechce prodávat konkurenci a v případě přestupu tak zamíří do zahraničí.

Inter ale bude i prodávat, odejít by měl Rodrigo Palacio a minimálně na hostování půjde Gabriel Barbosa. O jeho služby je prý zájem v Premier League.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz