Serie A - Návrat Ranieriho na lavičku? Zájem má tým ohrožený sestupem

Dnes 19:22 - Nedávno Claudio Ranieri překvapivě skončil na lavičce Leicesteru, ale už pár týdnů po vyhazovu z Anglie by se mohl vrátit k trénování. Ital, který minulý týden odmítl nabídku Wolfsburgu, by se mohl vrátit do Serie A, kde o něj má zájem sestupem ohrožený celek.

Po senzačním konci na lavičce Leicesteru o něj měl zájem německý Wolfsburg, Ital ale tuto nabídku odmítl. Deník East Midlans následně přišel s tvrzením, že Ranieri v dohledné době neplánuje návrat k trénování některého týmu.

I přesto se ale začíná mluvit o tom, že by Ranieri mohl převzít Palermo, které v současné době ztrácí v italské Serii A na první nenestupové místo sedm bodů. Do konce Serie A přitom zbývá odehrát už jen jedenáct střetnutí a záchrana tak nebude jednoduchá.

Palermo nedávno vyměnilo prezidenta, Maurizia Zampariniho nahradil Paul Baccaglini. Oproti předchůdci se v případě Baccagliniho čekala konzistence co se výměn trenérů týče, bývalý rozhlasový reportér by ale mohl začít právě výměnou kouče.

V současné chvíli vede sicilský celek Diego Lopez a smlouvu má s Palermem do června příštího roku. Ranieri má navíc vysoké požadavky na svou mzdu, která nekoresponduje s plány Palerma. Deník Corriere dello Sport tak dohodu nevidí úplně reálně.

Přesto některé média informují, že Ranieri o této pozici uvažuje.

