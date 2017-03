Serie A - Evra radí Marseille, aby koupila Mandžukiče

© zimbio.com - Mario Mandžukič slaví branku proti Carpi.

Dnes 15:38 - Mario Mandžukič už si zahrál v Evropě téměř všude, z předních evropských lig chybí jen Anglie a Francie. A právě do druhé jmenované země by se chorvatský útočník mohl přesunout. Zájem by mohla mít Marseille, kde momentálně hraje bývalý hráč Staré dámy Patrice Evra.

Brzy jednatřicetiletý útočník už toho ve své kariéře prožil hodně, v Německu vystřídal Wolfsburg a Bayern Mnichov, ve Španělsku hrál za Atlétiko Madrid a nyní působí v dresu italského Juventusu.

Z předních evropských soutěží mu tak chybí už pouze Anglie a Francie. A právě do Francie by se Mandžukič mohl v létě přesunout. Zájem by mohla mít Marseille, kde nyní působí bývalý obránce Staré dámy Patrice Evra.

A ten radí, aby francouzský celek Chorvata získal. "Mandžukič je skvělý útočník a jsem si jistý, že by měl v Marseille velký úspěch," myslí si Evra.

"Přál bych si, aby Mandžukič na sobě měl dres Marseille. Myslím, že by bylo vynikající, kdybychom ho koupili," přeje si Evra opět nastupovat po boku chorvatského kanonýra.

V lednu by se odchod Mandžukiče zdál poměrně reálný, Chorvat nenastupoval pravidelně a začalo se hovořit o jeho odchodu. Massimiliano Allegri ale následně změnil rozestavení a Mandžukič od té doby nastupuje pravidelně v základní sestavě.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz