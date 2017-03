Serie A - Schick opět skóroval, mluví se o jeho přesunu do Milána

© zimbio.com - Patrik Schick v dresu Sampdorie Janov.

1 Líbilo se

Dnes 15:34 - Patrik Schick znovu skóroval a v italské Serii A nasázel už sedm branek. Není tak divu, že se o něj zajímají větší kluby. Český útočník by mohl dopadnout jako Mauro Icardi, o jeho služby totiž stojí Inter Milán v čele se Stefanem Piolim.

Patrik Schick odehrál v italské Serii A 777 minut a zaznamenal 7 branek. Skvělá čísla potvrdil i o víkendu, když překonal obranu Pescary a pomohl Sampdorii k výhře 3:1.

Český útočík přitahuje zájem větších klubů a podle informací italských médií by mohl skončit stejně jako nynější kapitán Nerazzurri Mauro Icardi.

Podle Gazzetty chce prezident Sampdorie Massimo Ferrero co nejdřív Schickovi nabídnout novou smlouvu, ve které by se kromě zvýšení své gáže dočkal i navýšení výkupní klauzule. Ferero by za Schicka nově požadoval 40 milionů eur.

Nynější klauzule je nastavená na 25 milionů eur a právě tuto částku je ochoten zaplatit Inter Milán, který v létě bude o českého střelce usilovat. Vedení Nerazzurri se již údajně sešlo s agentem Pavlem Paskou a dohoda tak prý není daleko.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz