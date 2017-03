Serie A - Strootman má nabídky z ciziny, mohl by ale zůstat v Itálii

© corriere.it - Kevin Strootman

Dnes 15:28 - Nizozemský záložník Kevin Strootman je po zranění zpět ve své původní formě a opět přitahuje zájemce z celé Evropy. Defenzivní hráč ve službách římských Vlků by ale podle posledních informací mohl zůstat na Apeninském poloostrově.

Po operaci kolenních vazů je Kevin Strootman zpět ve skvělé formě a přitahuje množství evropských velkoklubů. V zimě ho chtěl přivést bývalý kouč Římanů Rudi Garcia. Prý se ale ukázalo, že Strootmana vykoupit z hlavního italského města nejde.

V létě by se ale o to mohly pokusit další týmy a tentokrát by vše mohlo dopadnout jinak. V Anglii má zájem Chelsea a Everton a za nizozemského defenzivního záložníka mohou nabídnout až 40 milionů eur.

Stejnou částku bude ale v létě nabízet i čínská skupina Suning Group, která by ráda Strootmana přivedla do Interu Milán. Hráči navíc nabídne pětiletou smlouvu 5 milionů eur za sezónu. A o tom bude vedení AS jistě uvažovat, i když přímého konkurenta v Itálii jistě podporovat nechce.

Strootman má ovšem u Římanů smlouvu jen do konce léta roku 2018 a o prodloužení se zatím příliš nehovořilo. V létě tak můžeme očekávat zajímavý boj o tohoto skvělého středopolaře.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz