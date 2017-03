Serie A - Conte šokuje celou fotbalovou Evropu, v létě má odejít do Interu

© sports.yahoo.com - Antonio Conte má namířeno do Interu.

1 Líbilo se

Dnes 13:53 - Manažer Chelsea Antonio Conte si jde s Blues pro anglický titul, hned poté by měl ale zamířit zpět do Itálie. Sedmačtyřicetiletý Conte už se prý s Nerazzurri dohodl na kontraktu, během čtyř let by měl inkasovat až 60 milionů eur!

Antonio Conte prožil v Itálii nejlepší období své dosavadní trenérské kariéry a s Juventusem získal tři Scudetta v řadě. Následně si to namířil do italské reprezentace, minulé léto ale převzal anglickou Chelsea.

A s Blues si jde pro pohodový titul, momentálně má Chelsea na čele Premier League náskok deseti bodů. Jenže Conte je v Londýně údajně nespokojený. S Abramovičem si nerozumí podle představ a navíc mu chybí rodina, která zůstala v Itálii.

Sedmačtyřicetiletý kouč tak měl údajně souhlasit s nabídkou Interu Milán. Čínský investor Suning Group nabídl Contemu čtyřletou smlouvu a jedenáct milionů eur ročně. Následně částku zvýšil na patnáct milionů eur a Conte měl s touto nabídkou souhlasit.

Teď už zbývá jediné, Conte se musí s Abramovičem dohodnout na předčasném ukončení kontraktu v Chelsea. Conte má totiž podepsanou smlouvu do léta roku 2019.

Pokud se mu to ale podaří, vrátí se do Itálie a senzačně převezme Inter Milán, který má velké plány. Nerazzurri chtějí po šesti letech ukončit kralování Juventusu, tedy bývalého celku současného kouče Blues.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz