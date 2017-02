© youtube.com - Ivan Perišič do Arsenalu?

Dnes 14:27 - V boji o Alexise Sáncheze má navrch Inter Milán, který jako protihodnotu může využít Ivana Perišiče. O chorvatského středopolaře je v Anglii obrovský zájem, nedávno ho sledovali i zástupci Chelsea.

Alexis Sánchez má v Arsenalu smlouvu jen do léta roku 2018 a k prodloužení nejspíš nedojde. V létě se tak s největší pravděpodobností chilský křídelník vrátí do Itálie. Zájem o něj má Juventus, navrch má ale údajně Inter Milán.

Ten by jako protihodnotu mohl využít Ivana Perišiče, kterého dlouhodobě obdivuje francouzský manažer Gunners Arséne Wenger. Do případné výměny by mohl být zapojen i Sánchezův krajan Gary Medel, jenž už v Anglii působil.



Ivan Perišič si už možná velmi brzy vyzkouší i Premier League. (zdroj: zimbio.com)

V sezóně 2013/14 hrál v Cardiffu a podle některých zdrojů by se rád na Ostrovy opět vrátil.

Vraťme se ovšem k Perišičovi, který je v Anglii velmi žádán. Kromě Arsenalu ho sleduje i Antonio Conte se svou Chelsea. Tuttomercatoweb potvrdil, že zástupci anglického celku sledovali Perišiče v nedělním utkání proti AS Řím a Chorvata by rádi získali.

Inter získal chorvatského reprezentanta v létě roku 2015 za 19 milionů eur z Wolfsburgu. Od té doby jeho cena ale výrazně stoupla, Nerazzurri by za něj případně požadovali až 40 milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz