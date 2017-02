Serie A - Kluby z Manchesteru stojí o gólmany milánských celků

© aftonbladet.se - Gianluigi Donnarumma

Dnes 11:10 - Z Milána do Manchesteru, tak by mohla vypadat letní cesta dvou gólmanských jedniček. O Samira Handanoviče se zajímá Manchester City, manažer José Mourinho se svými Rudými ďábly by poté rád získal Gianluigiho Donnarummu.

Jeden z nejlepších gólmanů Serie A Samir Handanovič má v Interu smlouvu do léta roku 2019. V posledních dnech se ale hovoří o jeho nespokojenosti u Nerazzurri, slovinský brankář by si rád zachytal v Lize mistrů.

I proto sáhl k prvnímu razantnějšímu kroku, Handanovič propustil svého agenta Federica Pastorella a místo něj se dohodl s Fálíhem Ramadanim. A právě Ramadani má silnou vazbu k Manchesteru City a také k Atlétiku Madrid.

Nového gólmana ovšem pro příští sezónu hledá Pep Guardiola, web Calciomercato.com tak hlásí možný zájem Citizens o slovinskou reprezentační jedničku.

Kromě Interu by o svůj brankářský klenot mohl přijít i městský rival, AC. Podle anglického deníku Daily Mirror chce José Mourinho v případě odchodu Davida De Gey do Realu Madrid získat teprve osmnáctiletého Gianluigiho Donnarummu.

Ten by mohl Rudé ďábly vyjít na 40 milionů liber. Kromě United se ale o Donnarummu zajímají Paris St. Germain, Real Madrid, Juventus či Chelsea.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz