Serie A - Kat mnoha trenérů Zamparini skončil, v Palermu rezignoval

Dnes 09:51 - Konečně, říkají si potenciální kouči Palerma. Kat mnoha trenérů Maurizio Zamparini skončil jako prezident Palerma, včera večer sám rezignoval. Během svého působení u momentálně osmnáctého celku Serie A provedl až 40 trenérských změn!

Fanoušci i trenéři Palerma se konečně dočkali! Maurizio Zamparini po patnácti letech rezignoval na pozici prezidenta Palerma a mnozí trenéři si jistě oddechli.

Zamparini se ujal sicilského celku v roce 2002 a kromě postupu do Serie A vytáhl tento tým i do evropských pohárů. Jenže v posledních letech to byla jedna velká komedie. Zamparini vyhazoval trenéry jako na běžícím pásu a dohromady během patnácti let provedl 40 trenérských změn!

Pětasedmdesátiletý funkcionář vyhodil celkem 29 trenérů, na jeho seznamu byli Gennaro Gattuso, Gian Piero Gasperini, Davide Ballardini či Francesco Guidolin. Ten vedl Palermo dokonce čtyřikrát, v období od června 2006 do listopadu 2007 se se Zamparinim domluvil celkem třikrát, v březnu následujícího roku ale definitivně skončil.

"Prezident Maurizio Zamparini oznámil, že jako prezident Palerma podal svou rezignaci. Do patnácti dnů bude jmenován nový prezident, který se bude prezentovat na tiskové konferenci. Nový prezident je představitelem anglo-amerického fondu, který bude na základě smlouvy investovat do nejrůznějších projektů. Cílem investorů je vrátit klub tam, kde patří," píše se na oficiálních stránkách Rosanero.

