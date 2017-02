Serie A - O Pjaniče stojí Zidane, Juventusu nabízí Jamese

© zimbio.com - Miralem Pjanič v dresu Juventusu.

Dnes 14:10 - Zinedine Zidane by do Realu Madrid rád získal Miralema Pjaniče z Juventusu. Za záložníka z Bosny a Hercegoviny Staré dámě nabízí momentálně vedoucí celek La Ligy finanční i hráčskou kompenzaci. Přijít by tak mohl James či Isco.

Trenér Juventusu Massimiliano Allegri změnil rozestavení svého týmu na 4-2-3-1 a Miralem Pjanič byl nasazován jen sporadicky. Začalo se tak velmi předčasně mluvit o tom, zda má tento záložník v Itálii budoucnost.

Najevo ale nakonec vyšla skutečnost, že má Pjanič zánět v kotníku. Fandové Juventusu se tak uklidnili a Pjanič v týdnu odehrál celé utkání Ligy mistrů proti Portu.



James by mohl hrát v Itálii. (zdroj: zimbio.com)

Přesto se mluví o jeho odchodu, zájem má totiž Zinedine Zidane se svým Realem Madrid. Za Pjaniče, kterému v Juventusu vyprší smlouva v létě roku 2018, navíc kromě finanční kompenzace nabízí i tu hráčskou. Přijít by mohl jeden z dua Isco - James.

James Rodríguez už několikrát usiloval o odchod, zájem měla například Chelsea. Podobně je na tom i Isco, o kterého v zimě stál právě Juventus.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz