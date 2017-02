Serie A - Wengerova budoucnost nadále nejistá, hovoří se o zájmu milánských klubů

© sportsvibe.co.uk - Arsene Wenger a Steve Bould

Dnes 17:42 - Tři kluby by si mohly vyměnit své trenéry. Vincenzo Montella by od Rossoneri mohl putoval do Juventusu, Massimiliano Allegri by odešel do Arsenalu a Arséne Wenger zase k milánskému AC. O francouzského manažera stojí ale i Inter.

Tři trenéři, tři kluby. Tak by v létě mohla vypadat zajímavá trenérská výměna. Vincenzo Montella by se stal koučem Juventusu, Massimiliano Allegri by zamířil do Arsenalu a Arséne Wenger by si vyzkoušel Serii A.

Momentálně to skutečně vypadá na konec Wenger na lavičce Gunners. Je ale otázkou, kam by francouzský manažer případně zamířil. Podle italských deníků o něj stojí oba milánské celky. Experti ale případně favorizují AC Milán, neboť Interu se pod Stefanem Piolim začíná dařit.



Arséne Wenger na tribuně při utkání Arsenal - Hull. (zdroj: zimbio.com)

Navíc chtějí Nerazzurri počkat na Diega Simeoneho, kterému po následující sezóně skončí u Atlétika Madrid kontrakt.

Arséne Wenger vede Arsenal od roku 1996, nynější kritika je ale největší od doby, co Francouz anglický celek vede. Nespokojeni už jsou i věční podporovatelé a zdá se, že Wenger v létě skutečně odejde. V případě ukončení spojení mezi Wengerem a Arsenalem se hovoří i o možné nabídce ze Španělska.

Sedmašedesátiletý manažer by mohl vést Athletic Bilbao nebo Sevillu.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz