Serie A - Návrat Sáncheze do Itálie je prý jasný, jde jen o klub

Dnes 16:45 - Alexis Sánchez se s největší pravděpodobností vrátí do italské Serie A. Anglické deníky tvrdí, že je chilský útočník v Arsenalu nespokojený a rád by opět vyhrával trofeje. Stále ovšem není jasné, do jakého italského klubu Sánchez v létě zamíří.

Alexis Sánchez je frustrovaný výkony Arsenalu, poslední kapkou měl být pětigólový přiděl od Bayernu Mnichov v úvodním osmifinále Ligy mistrů.

Anglické média tak hovoří o tom, že návrat Alexise Sáncheze do Itálie je jistou věcí. Stále ovšem není jasné, kam chilský křídelník zamíří. Stojí totiž o něj Juventus a Inter Milán, který hodlá v létě utratit až 150 milionů eur.



Alexis Sánchez při utkání proti Bayernu Mnichov. (zdroj: zimbio.com)

Blíže ale k němu má podle italských deníků Juventus, který o Sáncheze stál už před odchodem do Barcelony a následně i před přestupem do Arsenalu. Za Sáncheze by Stará dáma mohla zaplatit jen 40 milionů eur, neboť Chilanovi v létě příštího roku vyprší u Gunners smlouva.

Není to však jen o Itálii, Sáncheze prý chce i Atlétiko Madrid nebo Paris St. Germain. Právě náklonnost k Serii A je ale rozhodující.

