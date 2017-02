Serie A - Dybala řídil výhru Staré dámy nad Palermem

© zimbio.com - Paulo Dybala slaví gól do sítě Palerma.

Včera 23:12 - V minulém kole zářil Gonzalo Higuaín, dnes přebral otěže Paulo Dybala. Dvěma góly a jednou asistencí zařídil výhru Juventusu nad Palermem v poměru 4:1. Stará dáma si tak minimálně do neděle vypracovala desetibodový náskok.

Juventus 4:1 (2:0) Palermo

Branky: 13. Marchisio, 40. Dybala, 63. Higuaín (Dybala), 89. Dybala (Higuaín) - 90+3. Čočev (Diamanti)

Juventus od začátku směřoval za další výhrou, v 5. minutě sice napálil Dybala jen tyč, o osm minut později už ale obhájce Scudetta slavil první gól.

Pjaničův centr nasměroval do branky Higuaín, Posavec sice zasáhl, na dorážku Marchisia však nestačil. Další a vlastně vítězný gól přišel pětř minut před přestávkou. K rozehrávce přímého kopu se postavil Paulo Dybala a tentokrát nezamířil do tyče, parádní ranou do šibenice definitivně zlomil odpor Palerma.



Juventus byl znovu bezchybný. (zdroj: zimbio.com)

V 63. minutě přišla další branka, Dybala vysunul Higuaína a ten pěkným obloučkem přelstil Posavece. Čtvrtou branku mohl přidat Cuadrado, Posavec dobře zasáhl. Nicméně nakonec počtvrté inkasoval, minutu před koncem základní doby Higuaín krásnou patičkou přenechal míč Dybalovi a ten už neměl problém dopravit míč do sítě.

I Palermo se ovšem nakonec dočkalo branky, ve třetí minutě nastavení centroval Diamanti a hlavičkující Čočev připravil Buffona o čisté konto. Juventus nicméně vyhrál devětadvacátý domácí duel v řadě a minimálně do neděle bude mít v čele Serie A desetibodový náskok.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz