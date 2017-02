Serie A - Ibra může trénovat Neapol, řekl De Laurentiis

© goal.com, fotbalportal.cz - Musím Ibrahimovičovi dopřát odpočinek

Dnes 17:32 - Prezident Neapole Aurelio De Laurentiis nešetří zajímavými prohlášeními. Před osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid prohlásil, že by rád viděl Zlatana Ibrahimoviče na Stadio San Paolo. Ne ovšem v roli hráče, nýbrž v roli trenéra.

Nejkontroverznější osobou Serie A je momentálně jednoznačně prezident Neapole Aurelio De Laurentiis. Před osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid vypustil do světa další perličku.

Podle něj je celkem možné, že za pět nebo šest let převezme Neapol Zlatan Ibrahimovič. "Setkal jsem se s Ibrou v létě v Los Angeles," začal vyprávět De Laurentiis pro Mediaset Premium.

"Zjistil jsem, že není jen skvělý hráč, ale také výjimečný a uvolněný člověk. Řekl jsem si, že se jedná o člověka, který by za pět nebo šest let mohl převzít Neapol," šokoval fotbalový svět prezident Partenopei.

Nedávno se ale spekulovalo i o tom, že by švédský útočník přestoupil do Neapole jako hráč. "Samozřejmě, že bych ho ve svém týmu chtěl mít. Ale zároveň už má určitý věk a takový hráč rozhodně nechce vysedávat na lavičce. Není to tedy tak jednoduché," doplnil De Laurentiis.

Dovedete si představit Zlatana Ibrahimoviče jako lodivoda italského celku, kde momentálně září José Callejón či Marek Hamšík?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz