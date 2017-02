Serie A - Ausilio se sešel s agentem Schicka, mají spolu dojednat letní přestup

© zimbio.com - Patrik Schick v utkání proti Neapoli.

Dnes 13:18 - Sportovní ředitel Interu Milán Piero Ausilio se nedávno sešel s agentem českého útočníka Patrika Schicka. Právě bývalý útočník pražské Sparty by se měl stát jednou z hlavních letních posil Nerazzurri. Kolik je za něj Inter ochoten nabídnout?

Tuttosport hlásí, že Inter Milán by rád vytvořil dlouhodobý úspěšný projekt postavený na Mauro Icardim. Do tohoto projektu by ovšem rád získal i českého útočníka Patrika Schicka, který by měl Icardimu krýt záda.

Podobnost mezi Icardim a Schickem je podle Interu velká. Nynější kapitán Nerazzurri odehrál první sezónu v Itálii taktéž v Janově a vsítil deset branek. Schick má na svém kontě už osm přesných zásahů, v základní sestavě přitom startoval jen pětkrát.



Patrik Schick v souboji s Markem Hamšíkem. (zdroj: zimbio.com)

Schick ohromil celou Serii A a říká si o pozornost nejlepších klubů. Spekulovalo se o Neapoli, ale v případném boji o bývalého útočníka pražské Sparty by nejspíš uspěl právě Inter.

V týdnu se navíc sportovní ředitel Interu Piero Ausilio sešel s agentem Patrika Schicka, aby dojednal letní příchod. Sampdoria by za Schicka mohla vyinkasovat až 28 milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz