Serie A - O Sáncheze si to Juventus rozdá s Interem

Dnes 15:48 - Alexis Sánchez má podle mnohých zdrojů v létě opustit Arsenal a vrátit se do italské Serie A. V tomto ohledu se nejvíce mluví o přestupu do Juventusu. Stará dáma ale není jediná, chilského křídelníka chce získat i Inter Milán.

V červnu příštího roku by se Alexis Sánchez mohl stát volným hráčem, v Arsenalu totiž stále neprodloužil stávající kontrakt. A podle mnohých zdrojů se zdá, že ani neprodlouží.

Pravděpodobný je jeho návrat do Serie A, odkud před šesti lety odešel do španělské Barcelony. Do Udinese se s jistotou nevrátí, zajímá se o něj ovšem Juventus a také Inter Milán. Hovoří se i o případné přestupové částce, ta je nastavena na 50 milionů eur.

Dlouhou dobu se spekulovalo jen o zájmu Juventusu, nyní ale svůj úmysl získat chilského křídelníka potvrdil i Inter Milán. Ten už by příští rok velmi rád ukončil panování Juventusu a Sánchez by mohl v tomto boji výrazně pomoci.

Deník Corriere dello Sport ale taktéž píše o dalších hráčích, které chtějí získat oba celky. V létě se tak strhne boj například o Domenica Berardiho ze Sassuola či o Federica Bernadeschiho z Fiorentiny. Zatímco u prvního jmenovaného se více skloňuje Stará dáma, favoritem na zisk záložníka fialek jsou Nerazzurri.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz