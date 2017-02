Serie A - Perez bude příští týden jednat o koupi Belottiho

© zimbio.com - Přestoupí Andrea Belotti do Realu Madrid?

Dnes 13:56 - Prezident Realu Madrid Florentino Perez hodlá osmifinále Ligy mistrů proti Neapoli využít k tomu, aby v Itálii dojednal příchod Andrea Belottiho z Turína. Nabídne ale za italského útočníka 100 milionů eur, tedy částku, která je uvedena ve výkupní klauzuli?

Real Madrid v příštím týdnu odjíždí do Neapole, aby zde odehrál první zápas osmifinále Ligy mistrů. S týmem samozřejmě odjede i prezident Florentino Perez, který ale bude mít na starost jiné věci.

V Turíně by se měl setkat se svým protějškem Urbano Cairem a dojednat přestup Andrea Belottiho. Již nyní ale Perez ví, že to nebude nic jednoduchého. Turín totiž nedávno s Italem prodloužil smlouvu, do které umístil i výkupní klauzuli ve výši 100 milionů eur.



Real Madrid takovou částku platit nechce a pokusí se tedy vyjednávat. Před pár týdny se o to pokoušel i Arsenal, 56 milionů eur ale Turín rezolutně odmítl.

Autor sedmnácti branek v letošní sezóně je ale objektem zájmu dalších velkoklubů. O Belottiho údajně stojí Manchester United, Chelsea nebo Bayern Mnichov. Bude ale někdo ochoten zaplatit tak velkou výkupní klauzuli?

