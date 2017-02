Serie A - Rudí ďáblové bojují s Blues o Manolase, Vlci už mají náhradu

© zimbio.com - Kostas Manolas v létě zamíří do Premier League.

Dnes 11:36 - Kostas Manolas v létě s největší pravděpodobností zamíří do Anglie, kde o něj stojí Chelsea a Manchester United. AS Řím s tím problém nemá, získá velké finanční odstupné a navíc už má vyhlédnutou náhradu. Ta by navíc mohla přijít zcela zdarma.

Brzy šestadvacetiletý obránce se vypracoval mezi hlavní hvězdy římského celku, vedení klubu ale nemá problém Kostase Manolase v letním přestupovém termínu prodat.

Rozhodně ale chce vynechat Inter, který taktéž o řeckého beka stojí. Římané nechtějí podporovat přímé konkurenty v Serii A a proto dojde k přesunu do Premier League. Momentálně o Manolase bojují Manchester United a Chelsea, v předcházejících týdnech se spekulovalo i o zájmu Evertonu nebo Arsenalu.



Kostas Manolas v létě Vlky opustí. (zdroj: zimbio.com)

Hlavním favoritem jsou ale nyní Blues, kteří nabízejí až 45 milionů eur. Na podobnou částku se mohou dostat i Rudí ďáblové, jejich priority jsou však zatím někde jinde.

AS Řím už je s ochodem Manolase smířen a tak si začal hledat případnou náhradu. Řeka by mohl v italské metropoli nahradit Gonzalo Rodríguez z Fiorentiny. Tomu u fialek po skončení sezóny vyprší smlouva a nezdá se, že by hráč měl zájem o prodloužení kontraktu.

Pro AS tak Rodríguez představuje levnou a spolehlivou alternativu.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz