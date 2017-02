Serie A - Derby D´Italia tentokrát pro Juventus, rozhodla paráda Cuadrada

© zimbio.com - Juan Cuadrado rozhodl Derby D´Italia!

Včera 23:15 - Slavné Derby D´Italia tentokrát ovládl Juventus, který nejtěsnějším rozdílem zdolal Inter Milán. O osudu střetnutí rozhodl jediný přesný zásah, který v poslední minutě prvního poločasu zařídil kolumbijský středopolař Juan Cuadrado.

Juventus 1:0 (1:0) Inter Milán

Branka: 45. Cuadrado

Stará dáma měla Interu co oplácet, v prvním vzájemném měření sil totiž uspěli právě Nerazzurri. Do dnešního Derby D´Italia vstoupili lépe domácí, už ve 3. minutě nebezpečně pálil Dybala, Handanovič byl na svém místě.

Při další šanci Dybaly už Handanoviče zachránilo břevno, i Inter ale brzy začal útočit. Gagliardini ovšem minul a mimo tři tyče zamířil i Joao Mário. D´Ambrosia následně zastavil Buffon a zdálo se, že první půle skončí bez branek.

V poslední minutě ovšem Pjanič zahrával přímý kop a míč s pomocí břevna zastavil skvělý Handanovič. Následoval ale rohový kop, po kterém už Juventus udeřil. Perišič neodehrál míč důrazně a Juan Cuadrado nádhernou ranou ze třiceti metrů nedal hostujícímu gólmanovi šanci.



Juan Cuadrado rozhodl Derby D´Italia! (zdroj: zimbio.com)

Druhá půle byla ze strany Juventusu velmi opatrná. Inter byl aktivnější a tlačil se za vyrovnáním, které by si jistě zasloužil. Nakonec mu ale přáno nebylo. V závěru mohl definitivně rozhodnout Mandžukič, vynikající zákrok předvedl Handanovič.

V závěrečném nastavení přiběhl do domácího pokutového území dokonce gólman Handanovič, rozhodčí Rizzoli mu ale nesprávně odpískal faul a navíc mu i udělil žlutou kartu. To vyprovokovalo hostující hráče a výsledkem byla červená karta pro Ivana Perišiče.

Po závěrečném hvizdu si to ještě s rozhodčím přišel vyříkat sám trenér Interu Stefano Pioli, co říct měl i kapitán Mauro Icardi. Na výsledku to ale již nic nezměnilo, Juventus díky parádní brance Juana Cuadrada porazil Inter Milán 1:0.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz