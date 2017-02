Serie A - Zaza v otevřeném rozhovoru: Proč selhal v Anglii a trápí ho neproměněná penalta z ME 2016?

© zimbio.com - Simone Zaza

1 Líbilo se

Včera 20:23 - Letos se italský útočník Simone Zaza zatím jen trápí. Ve West Hamu se střelecky neprosadil ani jednou a tak nyní hostuje ve španělské Valencii. Italským médiím nyní poskytl otevřený rozhovor, ve kterém hovoří o neproměněné penaltě na ME 2016 nebo o tom, proč se mu ve West Hamu nedařilo.

Simone Zaza zažil dosti turbulentní rok. Na jaře výrazně pomohl Juventusu k dalšímu Scudettu, když v hlavním souboji o titul proti Neapoli rozhodl jedinou brankou. I díky tomu si vysloužil nominaci na mistrovství Evropy 2016, kde ale začal strmý pád.

"Rok 2016 pro mě začal dobře, ale už tak ideálně neskončil," začal Zaza svůj rozhovor pro Gazzetta dello Sport. "Neproměněná penalta mě přímo traumatizovala. Po mistrovství Evropy jsem na tom opravdu nebyl dobře, dokonce jsem zhubnul několik kil," pokračoval italský útočník.

A ani další průběh minulého roku se nevyvíjel úplně ideálně. Zaza přestoupil do West Hamu, v Anglii ale neskóroval a brzy se do Itálie vrátil.



Simone Zaza v Anglii neuspěl. (zdroj: zimbio.com)

"West Ham byl jeden z celků, kam jsem skutečně chtěl. Ale ihned poté jsem věděl, že to nebude ideální. Necítil jsem se dobře, ať už se jednalo o životní prostředí, stravu, kulturu či tréninky. Z 99-ti procent to ale byla má chyba, nedokázal jsem se přizpůsobit," má s časovým odstupem jasno Zaza.

Ital se tak vrátil do Turína, odkud ale ihned putoval na další zahraniční štaci. Tentokrát ho na půlroční hostování získala Valencia. A Zaza nyní doufá, že se vše obrátí k lepšímu.

"Všichni mi říkali, že je to nádherné místo. A měli pravdu, je to podobné jako v Itálii. Moře a slunce, to je to, co potřebuji a co mě dělá šťastným," dodal Zaza.

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz