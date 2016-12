Serie A - Překvapení na úkor Juventusu. Italský superpohár patří Rossoneri

© zimbio.com - Superpohár patří Rossoneri.

1 Líbilo se

Včera 20:19 - V Dauhá budou dnes slavit fanoušci milánského AC. Svěřenci trenéra Vincenza Montelly porazili po penaltovém rozstřelu Juventus a překvapivě slaví zisk italského superpoháru. AC tak získává první trofej po pěti letech.

Juventus 1:2 po penaltách (1:1) AC Milán

Branky: 18. Chiellini - 38. Bonaventura, rozhodující penalta Pašalič

Do utkání o italský superpohár lépe vstoupili favorité. V 7. minutě vypálil Mandžukič a Donnarumma musel zasáhnout.

V 17. minutě pálil Sturaro a Donnarumma míč fantasticky vytěsnil na rohový kop. Ten ale rozehrál Pjanič a Giorgio Chiellini akrobaticky míč dopravil do sítě. V Kataru tak šli do vedení hráči Juventusu.

Do přestávky ale bylo vyrovnáno. Parádní centr vyslal z pravé strany Suso, jenž ve vápně našel Giacoma Bonaventuru a ten se s ničím nepáral. Míč poslal hlavou do sítě a do šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu.



Gabriel Paletta a Gonzalo Higuaín v souboji o míč. (zdroj: zimbio.com)

Po necelé hodině mohli "hosté" jít do vedení, Romagnoli ale napálil míč pouze do horní tyče. Na druhé straně krásně vypálil Khedira, Donnarumma znovu skvěle zasáhl. Vynikající centr následně vyslal Kucka a Bacca ve skluzu jen těsně nedosáhl na míč.

V závěru základní hrací doby měl dvě dobré příležitosti Dybala. První rána skončila vedle levé tyče, s druhým pokusem si poradil Donnarumma. Rozhodnout mohlo i AC, Baccu vychytal Buffon.

A tak se šlo do prodloužení, ve kterém měl opět jako první šanci Bacca. Tomu ale ve skórování zabránil skluzem Chiellini. Ve 111. minutě se branky dočkal Evra, rozhodčí ale správně odmával ofsajd. V něm byli hned čtyři hráči Juventusu.

Prodloužení tedy nerozhodlo a tak se šlo do penaltového rozstřelu. Marchisio jako první uspěl, to Lapadulu vychytal Buffon. Ve výhodě tak byla Stará dáma, jenže hned vzápětí napálil Mandžukič břevno.

Poté se dalších pět střelců v řadě radovalo. Až došlo v páté sérii na střídajícího Dybalu, jehož Donnarumma vychytal a k výhře AC stačilo už jen jediné. Mario Pašalič, který je v AC na hostování z Chelsea, pokutový kop proměnil a tak může AC Milán slavit zisk italského superpoháru.

Rossoneri se tak z nějaké trofeje radují opět po pěti letech.



Dnes slaví AC Milán. (zdroj: zimbio.com)

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz