Synot liga - Sparta v domácím poháru vypadla po penaltách s Ostravou

Dnes 09:58 - Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu s Ostravou 2:4 po penaltovém rozstřelu a vypadnutím podtrhli nepovedený podzim. Letenští dokázali dvakrát vyrovnat a zápas tak skončil po prodloužení nerozhodně 2:2, ale při pokutových kopech měli pevnější nervy hráči ligového nováčka, kteří ani jednou nezaváhali.

"Po zápase s Plzní jsem říkal, že cílem je pohár a kvalifikovat se do Ligy mistrů. Teď jsme další velký cíl nezvládli. Neschováváme se, víme, že to tak je. Nejsem šťastný. Jsme čtyři body za druhým místem v lize, nesmíme se vzdát a musíme se pokusit kvalifikovat do Ligy mistrů," řekl na tiskové konferenci italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Ten udělal oproti víkendovému vítěznému utkání v Jablonci několik změn. V základní sestavě nově nastoupili Karavajev, Mavuba, Mareček, Ben Chaim a Lafata, naopak Rosický stejně jako zraněný Václav Kadlec nebyl ani na lavičce. Jen na střídačce zůstal ostravský lídr Baroš.

Sparťané, kteří jsou v lize až pátí, vstoupili do utkání poněkud laxně. V páté minutě novic v ostravském dresu Morgan posunul na Poznara a domácí zachránil brankář Dúbravka. Baník dělal bojovnou hrou favoritovi problémy a v 37. minutě se dostal do vedení. Pazdera si po autu narazil se spoluhráčem, poslal centr do vápna a nepokrytý Hrubý hlavou otevřel skóre.

"Sparta má v lize své problémy, my taky, ale snažili jsme se nepřenést si tlak z ligy do poháru. Chtěli jsme si zápas užít, vstoupit do něj aktivně. Domácím jsme neumožnili rozehru a centry a podařilo se nám vstřelit vedoucí gól," uvedl ostravský trenér Radim Kučera.

"Odehráli jsme nejhorší první poločas, co jsem tady. Tři až pět hráčů hrálo pod svými možnostmi. Nedělali jsme nic, co děláme obvykle. Byl jsem velmi naštvaný a jako trenérovi se mi stalo vůbec poprvé, že jsem už v prvním poločase uvažoval o dvou střídáních," řekl Stramaccioni.

Hned po pauze mohl zvýšit ostravské vedení Poznar, jehož střelu s obtížemi vytáhl Dúbravka, a následně těsně přestřelil Hrubý. Až poté se Sparta probudila. Štetinovu tutovou šanci v 57. minutě však vychytal Šustr, který si vzápětí poradil i s Marečkovým volejem a Kadlecovou hlavičkou.

Na druhé straně střídající Stáňa v 74. minutě jen trefil střed branky a o tři minuty později už domácí svou převahu korunovali vyrovnáním. Na rohový kop si naskočil střídající Janko a hlavou zaznamenal svůj první soutěžní gól v dresu Sparty.

V 89. minutě mohl otočit stav Lafata, ale jeho hlavičku vyrazil Šustr a tak došlo na půlhodinové prodloužení. V jeho úvodu domácí promarnili další velkou možnost a v 93. minutě přišel trest, když po centru hlavou skóroval Azackij a dal první soutěžní gól za Baník. Ve 107. minutě bylo znovu srovnáno. Do míče se ve vápně položil Šural a nůžkami překonal Šustra.

V hektickém závěru Baník neproměnil tři nadějné brejkové šance a rozhodnout musely penalty. Ve třetí sérii přestřelil Néstor, poté ho napodobil spoluhráč Karavajev a Baník mohl slavit.

"Na nepříznivý vývoj jsme nereagovali špatně. Je škoda, že jsme neobrátili na 2:1, těch šancí tam bylo několik. Penalty jsou loterie a nechci konkrétním hráčům zazlívat jejich neproměnění," uvedl Stramaccioni.

"Dneska si po delší době užíváme chvíle spokojenosti, v lize jsme naposledy vyhráli v prvním kole. Je to povzbuzující do další činnosti a vlije nám to krev do žil," dodal Kučera.

Oba týmy se znovu utkají v neděli na Letné v rámci ligy.

Redakce / ČTK