Synot liga - Hořavu potěšilo, že Plzeň se po Luganu zvedla a porazila Brno

Dnes 10:24 - Plzeňský fotbalista Tomáš Hořava měl radost, že Viktoria se oklepala z porážky 2:3 od Lugana v Evropské lize a v 11. kole nejvyšší soutěže doma porazila Brno hladce 3:0. Devětadvacetiletého fotbalistu potěšil i druhý gól v sezoně, na který čekal od úvodního kola s pražskou Duklou.

"Zápas s Luganem nebyl povedený a bylo pro nás o to důležitější vyhrát. Výsledek 3:0 je určitě hezký, takže jsme rádi," řekl Hořava novinářům. "Je to trošku fráze, ale každý zápas je jiný. Lugano hrálo výborně zezadu a mělo výborné brejky. Na druhou stranu jsme to trošku nezvládli takticky. Dělali jsme chyby, že jsme se potom nezachytávali s hráči a nabízeli jim možnosti k protiútokům," vrátil se k nečekanému čtvrtečnímu kolapsu ve Švýcarsku.

Plzeňští utkání s Brnem rozhodli už v závěrečné čtvrthodince prvního poločasu, kdy se společně s Hořavou trefili Michael Krmenčík a Jan Kopic. "Prvních 20, 25 minut hrálo Brno docela dobře, úplně do šancí nás nepustilo. Ale pak udělali pár chyb v obraně, my jsme se začali víc nabízet a začaly tam chodit i průnikové nahrávky mezi jejich obránce. Těch 15 minut z naší strany bylo velice dobrých a rozhodlo to o zápase," uvedl Hořava, jehož tým vede tabulku o 11 bodů před Slavií a Olomoucí.

Ve 42. minutě zvýšil na 2:0, když zblízka tvrdou ranou zužitkoval přiťuknutí hlavou od Krmenčíka. "Z každého gólu mám radost. Myslím, že jsem dával naposledy v prvním kole, takže nějaká doba už to je. Radost jsem měl velkou," přiznal Hořava. "Přišlo mi, že brankář asi trošku zaspal. Balon tam byl trošku delší dobu. Měl jsem pocit, že už jsem blízko něho a můžu ho trefit, tak jsem se snažil dát co největší ránu a zapadlo to tam," popsal bývalý hráč Brna či Olomouce.

