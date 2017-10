Synot liga - Sudí podle komise rozhodčích duel na Spartě zvládli a nechybovali

© sparta.cz - Sparta v utkání s Viktorií Plzeň

Dnes 11:25 - Přestože trenér sparťanských fotbalistů Andrea Stramaccioni si po nedělní prohře 0:1 s Plzní nepřímo postěžoval na sudí, podle komise rozhodčích trojice arbitrů vypjatý zápas 10. ligového kola zvládla a vysloužila si pochvalu. Hlavní Radek Příhoda a asistenti nechybovali ani v jednom ze sporných momentů, které jeden ze šlágrů podzimu přinesl.

"Přes řadu kritických situací si rozhodčí vedli dobře, neudělali hrubou chybu," uvedl na twitteru místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna, který byl zároveň delegátem utkání.

První sporný moment nastal v 19. minutě, kdy domácí Ondřej Zahustel trefil loktem do hlavy plzeňského Milana Havla, kterému způsobil krvavé zranění. Příhoda ale faul ani penaltu nezapískal.

"Šlo o nezaviněný souboj. Domácí hráč byl ve vzduchu u míče dřív, nejednalo se o nedovolený zákrok Zahustela," uvedl Mlsna.

V 36. minutě se vehementně dožadoval penalty Zahustel poté, co trefil ve vápně ruku Jana Kopice, kterou se hostující hráč při obranném zákroku opíral o trávník. "Učebnicový příklad, kdy ruku nepískat. Kopic byl zády k míči a ruku měl při kontaktu s ním v přirozené poloze," vysvětlil Mlsna.

Sudí podle komise rozhodli správně i poté, co kvůli ofsajdu neuznali v 82. minutě vyrovnávací trefu střídajícího Tala Ben Chaima, který doklepl míč do sítě po střele Václava Kadlece do tyče.

"Předcházel ofsajd, byť těsný. Asistent Jiří Kříž situaci vyhodnotil zcela správně a v souladu s pravidly," řekl Mlsna.

V 88. minutě se pak sparťané opět marně dožadovali penalty kvůli ruce střídajícího Marka Bakoše. "Bakoš v závěru rukou zahrál, ale žádný záběr neukazuje, zda úmyslně. Komise tak stojí za rozhodčím, když pokutový kop nenařídil," dodal Mlsna.

Trenér Sparty Stramaccioni si v televizním rozhovoru posteskl, že jeho celek měl možná kopat dvě penalty. Poté si italský kouč na tiskové konferenci stěžoval, že rozhodčí nemají k pražskému klubu dostatek respektu. Nelíbilo se mu, že Příhoda za zákroky na střídajícího Tomáše Rosického neudělil více žlutých karet. Podle komise ale sudí postupoval správně.

"Když jsme odjížděli ze stadionu, tak jsme s panem Rosickým vedli družný rozhovor a neměl dojem, že by byl v utkání nějak poškozen. To je asi tak vše, co bych k tomu řekl, jelikož nejsem oprávněn komentovat výroky trenérů," prohlásil Mlsna.

Komise naopak konstatovala, že hned dvě branky v duelu mezi Bohemians Praha 1905 a Baníkem Ostrava (2:1) byly neregulérní kvůli postavení mimo hru. V prvním případě nesignalizoval ofsajd Milana Baroše asistent Tomáš Mokrusch, následně chyboval u gólu Jevgenije Kabajeva druhý z asistentů Stanislav Pochylý.

